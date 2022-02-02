На Україну в березні чекають пікові виплати за держборгом: про яку суму йдеться

Голова Міністерва фінансів Сергій Марченко нагадав, що у березні цього року на Україну чекатимуть пікові виплати за держборгом. Йдеться про майже 8 мільярдів гривень.

Погашення держборгу у березні

У березні відбудеться погашення зовнішніх зобов'язань на 7,6 мільярда гривень. Також, згідно з даними Мінфіну, Україна виплатить ще на 14,7 мільярда гривень відсотків.

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438,5 мільярда гривень, у 2023 році – до 314 мільярдів гривень, у 2024 році – до 325,8 мільярда гривень.

Фінансування дефіциту

У жовтні минулого року Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом до 2024 року на майже 13 мільярдів. У 20222 році підвищила до

Очільник Мінфіну зазначив, що якби забрати фактор тиску, шалені ціни на газ та "без інших істерій", то Марченко бачить всі можливості профінансувати дефіцит 3 – 3,5% до ВВП.

Так, є умови. Обов’язковою умовою є продовження співробітництва з МВФ: отримати два перегляди та всю суму за програмою – 2,2 мільярда доларів,

– поділився він.

Також Марченко зауважив, що Україні "бажано мати доступ на ринок зовнішніх запозичень". Адже ситуація, яка була спровокована Росією, звичайно, не дала Україні оптимізму щодо можливості виходу на зовнішні ринки, також підкреслив він.

"Наразі з точки зору фундаментальних чинників виконання бюджету, макропоказників, економічної стабільності Україна залишається одним з найбільш привабливих емітентів порівняно з країнами-аналогами", – поділився міністр.

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