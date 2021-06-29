Про перенесення анонсованої виплати додаткових грошей пенсіонерам за 75 років в ефірі розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.
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Збільшення пенсії для категорії "75+" перенесли
Зростання пенсій на 400 гривень для населення віком від 75 років планували з 1 липня. Однак у держбюджеті на це не вистачило грошей.
Ми перенесли. У нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було – зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс",
– заявила Лазебна.
Міністерка запевнила, що по 400 гривень всі вчасно отримають і будуть отримувати щомісяця. Вона додала, що у 2022 році ці гроші будуть підлягати індексації.
Підвищення пенсій в Україні
- Протягом 2021 року українцям мають тричі перерахувати пенсії: у липні, жовтні та грудні.
- Зокрема, з 1 липня у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму зросте мінімальна пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж та інші надбавки.