Про перенесення анонсованої виплати додаткових грошей пенсіонерам за 75 років в ефірі розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Читайте також Для виходу на пенсію в 60 потрібно буде 35 років стажу, – Лазебна

Збільшення пенсії для категорії "75+" перенесли

Зростання пенсій на 400 гривень для населення віком від 75 років планували з 1 липня. Однак у держбюджеті на це не вистачило грошей.

Ми перенесли. У нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було – зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс",

– заявила Лазебна.

Міністерка запевнила, що по 400 гривень всі вчасно отримають і будуть отримувати щомісяця. Вона додала, що у 2022 році ці гроші будуть підлягати індексації.

Підвищення пенсій в Україні