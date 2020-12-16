Україна ратифікувала стратегічно важливу угоду з Великою Британією. Цей договір може спростити умови подорожей українців до Об'єднаного Королівства. Також Лондон та Київ планують посилити співпрацю щодо протидії агресії Росії.

Компанії з України отримають вихід на ринок Великої Британії

Проєкт закону про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Британією представив у Верховній Раді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це інформує 24 канал.

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Глава МЗС зазначив, що, згідно з договором, будуть створені оптимальні умови для вільної торгівлі між країнами. Українські компанії отримають вихід на британський ринок. 98% українського експорту не обкладатиметься митом.



А з 2023 року 100% промислової та сільськогосподарської продукції звільнять від сплати ввізного мита. Щодо ввізного мита для Британії, то воно не застосовуватиметься з 2026 року.

Згідно з договором, будуть встановлені безмитні тарифні квоти Об'єднаного Королівства для 36 видів товарів. Для 4 з них – додаткові обсяги. Україна, у відповідь, встановить тарифні квоти для 3 видів товарів та додаткові обсяги – для 2.

Зверніть увагу! Регулюватиме відносини, згідно з умовами договору, Торгівельний комітет. Він складатиметься з представників обох сторін.

Угода передбачає міграційні діалоги

Ми посилимо стратегічне політичне партнерство для протидії агресії Російської Федерації. Угода також передбачає міграційні діалоги між країнами, в результаті яких поїздки громадян України до Великої Британії будуть спрощені,

– зазначив Кулеба.

Парламентарі до аргументів урядовця дослухались та підтримали запропонований законопроєкт. "За" було 303 голоси.

Зверніть увагу! Велика Британія та Україна підписали угоду про вільну торгівлю ще 8 жовтня 2020 року.