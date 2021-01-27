Частині українців компенсують подорожчання електроенергії: уряд ухвалив рішення

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виплату частині населення компенсацій за подорожчання електроенергії. Зі спеціального фонду держбюджету на це виділять 1,4 мільярда гривень.
Джерела: 24 канал
Компенсацію зможуть отримати ті, хто користується електроопаленням. Таке рішення міністри прийняли на засіданні Кабміну 27 січня.
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Згідно з документом, для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої у першому кварталі 2021 року, зі спеціального фонду Держбюджету Мінсоцполітики виділять 1,4 мільярда гривень.
Компенсацію з 1 січня 2021 року нададуть таким категоріям споживачів
- людям, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у сільській місцевості теж), і станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижену ціну або на знижений тариф;
- людям, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж), і станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф;
- багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.
Під час здійснення розрахунку за зниженим тарифом та фіксованою ціною
Важливо!
- за наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу застосовуються відповідні тарифні коефіцієнти;
- не застосовують 30% знижки, передбаченої станом на 31 грудня 2020 року для людей, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.
Розмір отриманої компенсації не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
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Як надаватимуть компенсацію
Гроші з бюджету зараховуватимуть як часткову оплату за спожиту в І кварталі 2021 року електричну енергію.
Що цьому передувало
- Постанова уряду про скасування пільгового тарифу на перші 100 кіловатів на рівні 90 копійок за один кіловат набрала чинності з 1 січня 2021 року.
- Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.
- Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3 000 кіловатів електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 копійок за кіловат, а за понад 3 000 кіловатів – 1,68 гривні за кіловат.
- Денис Шмигаль 18 січня заявив, що Кабмін незабаром ухвалить рішення про механізм прямих виплат тим, хто встановив електроопалення.