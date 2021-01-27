Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виплату частині населення компенсацій за подорожчання електроенергії. Зі спеціального фонду держбюджету на це виділять 1,4 мільярда гривень.

Джерела: 24 канал

Компенсацію зможуть отримати ті, хто користується електроопаленням. Таке рішення міністри прийняли на засіданні Кабміну 27 січня.

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Згідно з документом, для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої у першому кварталі 2021 року, зі спеціального фонду Держбюджету Мінсоцполітики виділять 1,4 мільярда гривень.

Компенсацію з 1 січня 2021 року нададуть таким категоріям споживачів

людям, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у сільській місцевості теж), і станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижену ціну або на знижений тариф ;

(зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у сільській місцевості теж), і станом на 31 грудня 2020 року мали право на ; людям, які проживають у багатоквартирних будинках , не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж), і станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф;

, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж), і станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф; багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.

Під час здійснення розрахунку за зниженим тарифом та фіксованою ціною

за наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу застосовуються відповідні тарифні коефіцієнти;

не застосовують 30% знижки, передбаченої станом на 31 грудня 2020 року для людей, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Важливо! Розмір отриманої компенсації не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

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Як надаватимуть компенсацію

Гроші з бюджету зараховуватимуть як часткову оплату за спожиту в І кварталі 2021 року електричну енергію.

Що цьому передувало