Українцям хочуть компенсувати втрати через "комуналку" у січні: як саме

Втрати за комунальні послуги у січні можуть компенсувати. Зокрема, розглянуть можливість повернути їх у вигляді субсидій.

Що каже влада

Депутати звернуться до уряду з цього приводу. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради парламенту, повідомляє 24 канал.

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За словами Разумкова, усі погодились невдовзі звернутися до Кабміну, щоб дозволили компенсувати субсидіями втрати за січень.

До цього ми як Верховна рада готові долучитися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України,

– наголосив спікер.

Зауважимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що ті, хто має субсидію, не відчують подорожчання "комуналки" у січні. Урядовець порадив податись на допомогу усім, хто її потребує.

До речі, у Мінсоцполітики хочуть збільшити фінансування субсидій в Україні. Запевняють, що виплати треба підвищити приблизно на 10 мільярдів гривень.

Раніше в уряді встановили граничні тарифи на газ. Зокрема, максимальна ціна за кубометр газу становитиме 6,99 гривні, а за розподіл – 1,79 гривні. Однак такі тарифи діятимуть тільки під час карантину.