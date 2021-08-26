Це стало можливим після внесення змін до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж". Президент Володимир Зеленський підписав документ 19 серпня.

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Серед іншого, документом внесені зміни в закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Детальніше про зміни

Водночас виключено пункт про те, що на період дії карантину і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України в разі їх несплати або оплати в неповному обсязі.

Тепер заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості діятиме тільки на період дії карантинних обмежень "червоного" рівня і протягом 30 днів після їх скасування.

Однак, як і раніше, на час дії карантину заборонено:

нарахування та стягнення штрафів, пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

примусове виселення боржників за "комуналку" з належного їм житла під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.