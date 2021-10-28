Як змінилася зарплата українців

За останній рік середня зарплата в Україні зросла на 18,7%. Водночас з урахуванням інфляції оплата збільшилася на 6,9%.

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Найбільшу зарплату у вересні отримали у Києві – 20 658 гривень, а найменшу – в Чернівецькій області. Там люди максимально заробили 10 976 гривень.

Працівники яких галузей отримали найбільше

Співробітники галузі "Інформація та телекомунікації" заробили 25 427 гривень. Цікаво, що за рік зарплата у них збільшилися на 26,6%;

Фінансова та страхова діяльність – 22 547 гривень (+16,6%);

Державне управління та оборона й обов'язкове соціальне страхування – 18 842 гривень (+13,0%);

професійна, наукова та технічна діяльність – 19 514 гривень (+14,2%).

Зверніть увагу! За даними опитування сервісу Jooble, понад 85% українців впродовж року планують змінити свою роботу. Задоволені своїм місцем праці лише 5,4% населення. Змінювати роботу українців найперше мотивує відсутність можливостей для росту зарплати.

Нагадаємо, у серпні реальна зарплата українців у річному вимірі зросла на 10,9% і становила 13 997 гривень. Цікаво, що найбільше оплата праці зросла у Рівненькій області – на 26,5%.