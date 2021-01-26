Українців не штрафуватимуть за невчасну сплату комуналки в січні, – Шмигаль
Українцям не будуть нараховувати пеню або штрафи, якщо вони вчасно не розрахуються за газ і тепло в січні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Джерело: 24 канал
Глава уряду також відзначив, що тарифи на тепло й гарячу воду не будуть змінюватися. Таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
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Шмигаль: Штрафи за невчасно сплачені платіжки у січні не застосовуватимуться
Денис Шмигаль пояснив, що за несвоєчасно сплачені платіжки за газ і тепло у січні не будуть застосовуватися штрафи або пеня.
Це теж важливий меседж для людей, щоб вони не переживали, якщо платіжки будуть зависоко нараховані,
– пояснив він.
І додав, що також це потрібно, якщо раптом у комунальні платіжки українцям поставлять якісь аванси.
Крім цього, за його словами, Кабмін має прийняти рішення щодо компенсації повною мірою домогосподарствам, в яких встановлено електроопалення.
"І основним продуктом газорозподільних компаній стане річний продукт за замовчуванням. Тобто, ціна на газ буде встановлюватися раз на рік – як це робиться в більшості європейських країн", – наголосив прем'єр.
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