Українцям не будуть нараховувати пеню або штрафи, якщо вони вчасно не розрахуються за газ і тепло в січні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: 24 канал

Глава уряду також відзначив, що тарифи на тепло й гарячу воду не будуть змінюватися. Таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Шмигаль: Штрафи за невчасно сплачені платіжки у січні не застосовуватимуться

Денис Шмигаль пояснив, що за несвоєчасно сплачені платіжки за газ і тепло у січні не будуть застосовуватися штрафи або пеня.

Це теж важливий меседж для людей, щоб вони не переживали, якщо платіжки будуть зависоко нараховані,

– пояснив він.

І додав, що також це потрібно, якщо раптом у комунальні платіжки українцям поставлять якісь аванси.

Крім цього, за його словами, Кабмін має прийняти рішення щодо компенсації повною мірою домогосподарствам, в яких встановлено електроопалення.

"І основним продуктом газорозподільних компаній стане річний продукт за замовчуванням. Тобто, ціна на газ буде встановлюватися раз на рік – як це робиться в більшості європейських країн", – наголосив прем'єр.