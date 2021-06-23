В українців дві третини витрат йде на їжу, алкоголь і комуналку

Протягом перших трьох місяців 2021 року на споживчі витрати українських родин пішло близько 832 мільярдів гривень. Ця цифра є на 4,4% більшою від тієї, що була за аналогічний період 2020 року.

Про це свідчать дані, які оприлюднила Державна служба статистики України.

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Найбільші витрати українців

Згідно з інформацією відомства, споживчі витрати домашніх господарств від усіх покупок за квартал склали:

"Продукти харчування та безалкогольні напої" – 39,5%;

"Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" – 18,0%;

"Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" – 7,5%.

Окрім цього, на "Транспорт" витрачають 7,9%, на "Охорону здоров'я" – 6,1%, на "Одяг і взуття" йде 4,5%.

Інші витрати громадян України

Українці у 2020 році в середньому витрачали 9,4 тисячі гривень на місяць. Від цієї суми 91,2% становили споживчі витрати. Зокрема, понад 4 тисячі гривень (47,6%) йшло на продукти.

Державна служба статистики також повідомляє про інші витрати:

"Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла" – 3,4%;

"Відпочинок і культура" – 3,0%;

"Зв'язок" – 2,5%;

"Ресторани та готелі" – 2,3%;

"Освіта" – 1,5%;

"Різні товари та послуги" – 3,8%.

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