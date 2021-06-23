Про це свідчать дані, які оприлюднила Державна служба статистики України.

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Найбільші витрати українців

Згідно з інформацією відомства, споживчі витрати домашніх господарств від усіх покупок за квартал склали:

  • "Продукти харчування та безалкогольні напої" – 39,5%;
  • "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" – 18,0%;
  • "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" – 7,5%.

Окрім цього, на "Транспорт" витрачають 7,9%, на "Охорону здоров'я" – 6,1%, на "Одяг і взуття" йде 4,5%.

Інші витрати громадян України

Державна служба статистики також повідомляє про інші витрати:

  • "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла" – 3,4%;
  • "Відпочинок і культура" – 3,0%;
  • "Зв'язок" – 2,5%;
  • "Ресторани та готелі" – 2,3%;
  • "Освіта" – 1,5%;
  • "Різні товари та послуги" – 3,8%.