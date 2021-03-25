Українці зможуть встановлювати газові лічильники до 2023 року: Зеленський підписав указ

В Україні продовжили терміни встановлення лічильників для населення, яке використовує газ для приготування їжі, до 1 січня 2023 року. Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ.

Згідно з документом, також відтерміновано обов'язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива для споживачів, якщо вони відмовляються встановлювати газові лічильники. Метою закону є покращення організації роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу.

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Що ще передбачає документ

Згідно з документом, газорозподільні компанії будуть зобов'язані кожного кварталу подавати до Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників або припинення розподілу газу споживачам, які від цього відмовилися.

Також Нацкомісія повинна щокварталу оприлюднювати відомості про виконання обов'язків газорозподільних компаній.

У "Нафтогазі" завершили розробку річного тарифу на газ, який визначає єдину ціну протягом року. Тариф буде доступний з 1 травня.

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Варто зауважити, що тепер Кабінет Міністрів має розробити та затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за власні гроші.