В Україні продовжили терміни встановлення лічильників для населення, яке використовує газ для приготування їжі, до 1 січня 2023 року. Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ.

Згідно з документом, також відтерміновано обов'язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива для споживачів, якщо вони відмовляються встановлювати газові лічильники. Метою закону є покращення організації роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу.

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Що ще передбачає документ

Згідно з документом, газорозподільні компанії будуть зобов'язані кожного кварталу подавати до Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників або припинення розподілу газу споживачам, які від цього відмовилися.

Також Нацкомісія повинна щокварталу оприлюднювати відомості про виконання обов'язків газорозподільних компаній.

Зверніть увагу! У "Нафтогазі" завершили розробку річного тарифу на газ, який визначає єдину ціну протягом року. Тариф буде доступний з 1 травня.

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Варто зауважити, що тепер Кабінет Міністрів має розробити та затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за власні гроші.