Банківські рахунки за допомогою "Дії"

Регулятор дозволив під час відкриття рахунків пред'являти банківському працівнику е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку "Дія", поділився Федоров. 

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Інші можливості за застосунку "Дія"

Нагадаємо, що ще у 2019 році пан Федоров розповідав про цілі до яких буде йти держава, реалізовуючи їх за допомогою Дії. Зокрема, йшлось про:

  • автоматичне надання послуг без чиновників;
  • створення єдиного електронного ресурсу послуг;
  • електронний кабінет громадянина;
  • підпис документів з екрана мобільного;
  • масову цифрову освіту для громадян;
  • digital-чиновників.

Детальніше про те, як уряд планує зробити Україну цифровою державою та запровадити електронний суд, декларації та документообіг, читайте у матеріалі 24 каналу

Що таке Дія 

Дія – це застосунок з цифровими документами, який розробило Міністерство цифрової трансформації України. За допомогою нього українці можуть отримати державні послуги в онлайн форматі. 