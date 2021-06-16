Банківські рахунки за допомогою "Дії"

Регулятор дозволив під час відкриття рахунків пред'являти банківському працівнику е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку "Дія", поділився Федоров.

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Інші можливості за застосунку "Дія"

Нагадаємо, що ще у 2019 році пан Федоров розповідав про цілі до яких буде йти держава, реалізовуючи їх за допомогою Дії. Зокрема, йшлось про:

автоматичне надання послуг без чиновників;

створення єдиного електронного ресурсу послуг;

електронний кабінет громадянина;

підпис документів з екрана мобільного;

масову цифрову освіту для громадян;

digital-чиновників.

Детальніше про те, як уряд планує зробити Україну цифровою державою та запровадити електронний суд, декларації та документообіг, читайте у матеріалі 24 каналу.