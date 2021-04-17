З 1 травня 2021 року побутові споживачі газу зможуть оформити річний тариф на блакитне паливо. Таке рішення 7 квітня ухвалила Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Українці по-різному оцінюють таку ініціативу. Наприклад, киянин Володимир Кудімов дізнався про річний тариф ще у 2020 році. І вважає це можливістю зекономити гроші.

До теми З травня діятиме річний тариф на газ: регулятор затвердив умови

Постачальники повинні запропонувати клієнтам власну ціну на газ

Кожна компанія запропонує своїм клієнтам власну ціну на газ, за умови підписання договору на постачання на рік вперед. Проте не потрібно буде сплачувати якісь аванси чи оплачувати наперед, як це було раніше.

Варто лише продовжувати сплачувати щомісяця рахунки до 25 числа. Це рішення НКРЕКП дасть можливість забезпечити стабільні ціни на природний газ протягом року та захистити споживачів від ймовірних коливань цін, які українці вже мали можливість неодноразово спостерігати.

На сьогодні формування цін природного газу відбувається на ринкових засадах, і постачальники самі мають сформувати ціну такого річного продукту. Насамперед це буде залежати від ф'ючерсних котувань на природний газ і від курсу валют,

– пояснила членкиня НКРЕКП Оксана Кривенко.

І додала, також постачальники мають закласти й свої витрати, маржу, яка і має передбачати ризики від коливання ціни.

У державному "Нафтогазі", який є одним з найбільших постачальників газу, кажуть – для них це давно не є нововведенням. Адже компанія запропонувала споживачам тариф "Річний" ще у 2020 році. Основна перевага – можливість отримати без передплати необхідний об'єм газу, який клієнт споживає впродовж року, а також сплачувати за спожитий природний газ протягом 12 місяців за фіксованою щомісячною ціною.

Підвищувати ціни на річний тариф на газ постачальникам забороняється

Постачальникам блакитного палива заборонено підвищувати ціни на річний тариф, а от знизити вартість газу вони можуть.

"Якщо я буду його (газ – 24 канал) купувати нижче, тож у мене є можливість дати ціну кращу. І я можу це зробити. Для того, щоб до мене нові клієнти прийшли і вже не йшли. Тобто в мене є можливість управляти ціною. Але я регуляторно не маю права її збільшувати", – розповів директор ТОВ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максим Рабінович.

Зверніть увагу! Постачальники природного газу матимуть можливість пропонувати й інші умови побутовим споживачам, не лише річний тариф. Але якщо споживач обере місячний чи квартальний пакет, то потім у поверненні на річний контракт йому можуть відмовити.

Експерти вважають, найімовірніше, ціна фіксованого річного тарифу буде вищою, ніж та, яку ми зазвичай платимо влітку. Але нижчою, ніж у період опалювального сезону.

Ціна, яка встановлюватиметься, можливо, буде десь зрівноважена – виходячи з пікових цін літа і зими. Як наслідок, ми з вами, напевно, будемо мати ціну на газ річну десь на рівні 6,6 гривні за кубометр,

– відзначив економіст Олег Пендзин.

Така система дасть можливість отримати додатковий прибуток газопостачальним компаніям влітку. Водночас зекономлені гроші вони зможуть використати як компенсатор цін на газ взимку. Усі, кому річний тариф виявиться не до вподоби, зможуть повернутися на:

місячний;

квартальний;

депозитний.

Остаточні ціни річного тарифу компанії постачальники повинні опублікувати до 25 квітня.