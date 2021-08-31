У разі відсутності членів сім'ї або якщо вони не звернуться за виплатою недоотриманої пенсії протягом пів року, кошти, що належали померлому, входять до складу спадщини.
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Хто має право на виплату
- Виплату можуть отримати члени родини покійного, які проживали разом з ним.
- Також на виплату мають право непрацездатні родичі, які були на його утриманні.
До близьких родичів відносять
- батько (мати), якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- діти не досягли 18 років (або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років);
- чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, брат або сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною покійного до досягнення нею 8 років.
- У разі відсутності таких членів сім'ї, виплата, яка належала пенсіонеру, увійде до складу спадщини.
Підвищення з 1 грудня 2021 року
- З 1 грудня планується підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1 854 гривень до 1 934 гривень. Зростуть і розміри надбавок та доплат.
- Також зросте й мінімальна зарплата з 6 000 до 6 500 гривень.
- Через підвищення мінімальної зарплати зросте і мінімальна пенсія для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.
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