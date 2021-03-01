Українці зможуть отримати фінансову допомогу на період карантину: за якої умови

Українці зможуть отримати допомогу з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський 1 березня.

Раніше відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Тоді за нього проголосував 331 народний депутат.

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Що передбачає закон

Згідно із законом, який підписав глава держави, допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом. А й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України.

На допомогу можуть претендувати застраховані особи, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню COVID-19.

Кабінет Міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, строк надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги,

– пояснили в ОП.

В Офісі Президента додали, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.