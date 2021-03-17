Споживання в Україні електроенергії у січні – лютому 2020 року склало 28,3 мільярда кіловат на годину. Це на 4,6% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом споживання електроенергії в Україні у 2020 році склало 146,4 мільярда кіловатів на годину, що на 2,6% менше ніж за 2019 рік.

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Як змінилося споживання електрики

Промислові споживачі в січні – лютому 2021 року збільшили споживання електроенергії на 2,5% тобто до 8,5 мільярда кіловатів на годину.

Населення – на 7,5%, що становить 7,5 мільярда кіловатів на годину.

Транспортний сектор знизив споживання на 5,7% – до 1,1 мільярда кіловатів на годину.

Сільгоспспоживачі збільшили – на 4,5%, тобто до 600 мільйонів кіловатів на годину.

Скільки платили українці

Ціна на електроенергію для населення раніше не змінювалася з 2017 року. Вона становила 90 копійок за 1 кіловат на годину, при споживанні до 100 кіловатів. Якщо це більше, тоді вартість становить 1,68 гривні.

Для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 гривні до 4 гривень.

Однак, з 1 січня 2020 року Кабінет Міністрів скасував пільгу і відповідно підняв ціну за електроенергію для населення. Тепер вона становить 1,68 гривні за кіловат-годину.



Тарифи на електроенергію / Інфографіка 24 каналу