Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень

Населення України заборгувало за комунальні послуги 66,3 мільярди гривень. Мовиться про дані, станом на кінець червня 2021 року.

Попри це, заборгованість за червень скоротилася на 2,5 мільярди гривень. Про це повідомили в державній службі статистики України.

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За що українці заборгували

Відповідно до інформації Держстату, станом на червень, українці заборгували:

24,7 мільярди гривень – за постачання та розповід природного газу:

21,5 мільярди гривень – за постачання теплової енергії та гарячої води;

7,1 мільярд гривень – за постачання та розподіл електроенергії;

6,4 мільярди гривень – за централізоване водопостачання і водовідведення;

5,5 мільярди гривень – за управління багатоквартирним будинком;

1,2 мільярди гривень – за поводження з побутовими відходами.



Борги українців за комунальні послуги / Інфографіка Держстату

На початку липня Міністерство юстиції заявило, що автоматично штрафи з банківських карток за комунальні борги не зніматимуть. Попри те, що гроші залишатимуться на рахунку українців, користуватися ними не можна буде.

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У Київській міській раді повідомили, що подорожчання комунальних тарифів неодмінно відбудеться. Ба більше, ціни можуть перетнути межу платоспроможності.