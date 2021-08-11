Попри це, заборгованість за червень скоротилася на 2,5 мільярди гривень. Про це повідомили в державній службі статистики України.
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За що українці заборгували
Відповідно до інформації Держстату, станом на червень, українці заборгували:
- 24,7 мільярди гривень – за постачання та розповід природного газу:
- 21,5 мільярди гривень – за постачання теплової енергії та гарячої води;
- 7,1 мільярд гривень – за постачання та розподіл електроенергії;
- 6,4 мільярди гривень – за централізоване водопостачання і водовідведення;
- 5,5 мільярди гривень – за управління багатоквартирним будинком;
- 1,2 мільярди гривень – за поводження з побутовими відходами.
Борги українців за комунальні послуги / Інфографіка Держстату
На початку липня Міністерство юстиції заявило, що автоматично штрафи з банківських карток за комунальні борги не зніматимуть. Попри те, що гроші залишатимуться на рахунку українців, користуватися ними не можна буде.
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У Київській міській раді повідомили, що подорожчання комунальних тарифів неодмінно відбудеться. Ба більше, ціни можуть перетнути межу платоспроможності.