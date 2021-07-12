Борги за комуналку: українці винні майже 70 мільярдів гривень

В Україні продовжують накопичуватися борги населення за комунальні послуги. Станом на кінець травня 2021 року борги склали 68,9 мільярда гривень.

Згідно з даними держстату, найбільші борги у громадян за постачання та розподіл природного газу.

Важливо Тарифи на електроенергію з серпня 2021 року: як зростуть ціни

За даними статистичного відомства, станом на 31 травня борги українців склали:

26,0 мільярда гривень за постачання та розподіл природного газу;

22,7 мільярда гривень за постачання теплової енергії та гарячої води;

6,3 мільярда гривень за централізоване водопостачання та водовідведення;

5,4 мільярда гривень за управління багатоквартирним будинком;

1,2 мільярда гривень за поводження з побутовими відходами;

7,3 мільярда гривень за постачання та розподіл електричної енергії.

Зауважимо, що станом на кінець квітня борги за комунальні послуги були ще більшими – 74,3 мільярда гривень.



Заборгованість населення за ЖКП / Фото Держстату

Варто зазначити, що з 6 липня найбільш популярні банки в України почали автоматично списувати кошти українців через борги за комуналку та інші штрафи. Це роблять на вимогу державних і приватних виконавців.

До теми Автоматичного списання не буде: Мін'юст роз'яснив механізм щодо боргів за комуналку

Згідно з наказом Мін'юсту, списання коштів здійснюватиметься за: