Згідно з даними держстату, найбільші борги у громадян за постачання та розподіл природного газу.
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За даними статистичного відомства, станом на 31 травня борги українців склали:
- 26,0 мільярда гривень за постачання та розподіл природного газу;
- 22,7 мільярда гривень за постачання теплової енергії та гарячої води;
- 6,3 мільярда гривень за централізоване водопостачання та водовідведення;
- 5,4 мільярда гривень за управління багатоквартирним будинком;
- 1,2 мільярда гривень за поводження з побутовими відходами;
- 7,3 мільярда гривень за постачання та розподіл електричної енергії.
Зауважимо, що станом на кінець квітня борги за комунальні послуги були ще більшими – 74,3 мільярда гривень.
Заборгованість населення за ЖКП / Фото Держстату
Варто зазначити, що з 6 липня найбільш популярні банки в України почали автоматично списувати кошти українців через борги за комуналку та інші штрафи. Це роблять на вимогу державних і приватних виконавців.
До теми Автоматичного списання не буде: Мін'юст роз'яснив механізм щодо боргів за комуналку
Згідно з наказом Мін'юсту, списання коштів здійснюватиметься за:
- несплачені штрафи;
- штрафи за порушення ПДР;
- борги за комунальні платежі,
- борги щодо аліментів.