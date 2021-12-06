Українці взяли мікрокредитів майже на 50 мільярдів цьогоріч
Джерело:Опендатабот
Українцям, протягом перших трьох кварталів 2021 року, видали мікрокредитів на 49 мільярдів гривень. Це перевищує показник попереднього року на майже на 300 мільйонів гривень.
Мікрокредити в Україні
За рік кількість мікропозик, що видали мікрофінансові організації українцям, зросли на 261 мільйон гривень. Кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку, підкреслюють в Опендатабот.
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Динаміка росту кількості кредитів у місячному вимірі:
- У 2019 році в середньому видавалося 983 тисячі кредитів щомісяця.
У 2020 році — 1 мільйон кредитів.
- У 2021 році – близько 1,2 мільйона кредитів.
Динаміка видачі мікрокредитів фізичним особам / Інфографіка ОпендатабатСередня сума кредиту: з кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% – з 4 059 гривень до 4 515 гривень.
Як оформлюють кредити українці: 85% мікрокредитних договорів українці оформлюють через інтернет.
Заборгованість українців
Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціями збільшується, загальна сума боргу за 9 місяців 2021 року зросла на 5%.
Наразі борг українців перед МФО сягає 15,6 мільярда гривень лише за протермінованими кредитами.
Динаміка загального боргу українців за мікрокредитами / Інфографіка Опендатабат
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