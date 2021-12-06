Українці взяли мікрокредитів майже на 50 мільярдів цьогоріч

Українцям, протягом перших трьох кварталів 2021 року, видали мікрокредитів на 49 мільярдів гривень. Це перевищує показник попереднього року на майже на 300 мільйонів гривень.

Мікрокредити в Україні

За рік кількість мікропозик, що видали мікрофінансові організації українцям, зросли на 261 мільйон гривень. Кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку, підкреслюють в Опендатабот.

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Динаміка росту кількості кредитів у місячному вимірі:

У 2019 році в середньому видавалося 983 тисячі кредитів щомісяця.

У 2020 році — 1 мільйон кредитів.

У 2020 році — 1 мільйон кредитів. У 2021 році – близько 1,2 мільйона кредитів.

Динаміка видачі мікрокредитів фізичним особам / Інфографіка Опендатабат

: з кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% – з 4 059 гривень до 4 515 гривень.

Як оформлюють кредити українці: 85% мікрокредитних договорів українці оформлюють через інтернет.

Заборгованість українців

Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціями збільшується, загальна сума боргу за 9 місяців 2021 року зросла на 5%.

Наразі борг українців перед МФО сягає 15,6 мільярда гривень лише за протермінованими кредитами.

Динаміка загального боргу українців за мікрокредитами / Інфографіка Опендатабат

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