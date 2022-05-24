Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він запевнив, що поки що скасовувати пільги, які ввели 9 квітня, не будуть.

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Це (публікація статистики – 24 канал) ніяк не пов’язано зі скасуванням пільг. Ніяких змін тут не планується,

– наголосив Железняк.

Які автівки купують українці

Найпопулярнішою маркою автомобіля серед українців виявився Volkswagen Passat. Таких завезли 5 654 штуки. Не сильно відстала по популярності інша модель Volkswagen – Golf: його завезли 4 542 штуки. Популярною виявилася і Skoda Octavia – завезли 3 483 автомобілі цієї марки.

Іншими найпопулярнішими моделями є:

Audi A6 – 2414 автомобілі;

Volkswagen Touran – 2309 автомобілів;

Renault Megane – 2302 автомобілі;

Audi A4 – 2282 автомобілі;

Opel Zafira – 2088 автомобілів;

Ford Focus – 1863 автомобілі;

Opel Astra – 1782 автомобілі.

Середній рік випуску ввезених авто – 2008 рік. А середня вартість такого авто – 4 632 долари. Якби не було нульового розмитнення, то українці сплатили б за ці авто 10,5 мільярда гривень до бюджету України.

Нульовим розмитненням скористалися також і для купівлі авто дорого класу. Найдорожчими виявилися два Mercedes-Benz G500. Їх вартість по 290 тисяч доларів.

Нагадаємо, що на час воєнного стану в Україні скасували сплату ПДВ, мита та акцизу на автомобілі ввезені з-за кордону. Згодом закон хотіли скасувати, але поки що до цього не дійшли.

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