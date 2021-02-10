Українці впродовж 2020 року втричі збільшили кількість інвестицій за кордон. Найбільше населення переказувало гроші в американські компанії.

Українці за рік оформили 34 706 електронних лімітів на переказ коштів за кордон.

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У порівнянні з 2019 роком кількість оформлених е-лімітів зросла більше ніж утричі (26 719 проти 7 200). Загальна сума оформлених через ПриватБанк лімітів у 2020 році склала у еквіваленті 137,6 мільйона доларів,

– мовиться у повідомленні.

У середньому українці минулого року інвестували за кордон понад 5 тисяч доларів.

Зауважимо, люди найчастіше оформлювали дозволи на вивезення валюти для купівлі цінних паперів світових компаній.

"Саме на інвестиції за кордон у банку було оформлено 66% е-лімітів, 33% – на розміщення коштів на закордонному особистому рахунку та 1% – на страхування життя за кордоном", – зауважили в компанії.

В які країни українці інвестували гроші

►США – 14 607 е-лімітів;

►Кіпр – 2 868 е-лімітів;

►Польща – 2 124 е-лімітів;

►Іспанія – 1 662 е-лімітів.

У якій валюті переказували гроші