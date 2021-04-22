Українці все охочіше беруть кредити, – Нацбанк

Національний банк України провів опитування про умови банківського кредитування. В НБУ відмітили, що в період з січня по березень 2021 року попит на кредити збільшився з боку бізнесу та населення, а попит на іпотеку був найвищим за всю історію спостережень.

Зростання попиту

В НБУ розповіли, що у період з січня – березень 2021 року попит на бізнес-кредити зріс, найбільше – на позики малих та середніх підприємств (МСП), гривневі та довгострокові кредити.

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НБУ назвав головні чинники пожвавлення попиту, а саме:

зниження відсоткових ставок,

потреба підприємств у капітальних інвестиціях та оборотному капіталі,

реструктуризація боргів.

Пом'якшення кредитних стандартів

Пом'якшення кредитних стандартів для бізнесу банки пояснюють високим рівнем ліквідності, посиленням конкуренції з іншими банками, а також поліпшенням очікувань стосовно загальної економічної активності та розвитку окремих галузей, передусім для малого та середнього бізнесу (МСБ).

Зниження відсоткових ставок є головною причиною пом’якшення умов кредитування,

– пояснюють в НБУ.

Варто зазначити, що близько чверть опитаних респондентів відзначили збільшення рівня схвалення заявок на бізнес-кредити та пом’якшення вимог до розміру кредиту.

Понад 80% фінустанов оцінили боргове навантаження корпоративних позичальників як середнє, водночас для великих підприємств оцінка є вищою у порівнянні з МСП,

– розповіли в Нацбанку.

Що стимулює позичальників брати кредити

Результати опитування також свідчать, що попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль. Зокрема, кредитну активність позичальників стимулювали зниження відсоткових ставок, покращення споживчих настроїв та перспективи розвитку ринку нерухомості.

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Іпотечне кредитування

У пресрелізі НБУ відмітив, що саме зміну попиту на іпотеку банки оцінили найвище, за всю історію спостережень. В установі звернули увагу і на те, що стандарти кредитування домогосподарств незначно пом’якшилися, більшою мірою за споживчими позиками завдяки конкуренції як між банками, так і небанківськими фінансовим установами.

Пом'якшенню стандартів іпотечного кредитування сприяли позитивні очікування перспектив ринку нерухомості,

– повідомили в НБУ.

Чому став вищий рівень схвалення іпотечних заявок

Рівень схвалення заявок на іпотечні та споживчі кредити помірно збільшився завдяки зменшенню відсоткових ставок. Рівень закредитованості домогосподарств є низьким, переважно за оцінкою великих банків.

Перспективи кредитування

Загалом, учасники опитування позитивно оцінюють перспективи кредитування в наступні 12 місяців, згідно з опитуванням, що провів Нацбанк.

Думки українців щодо перспектив зростання кредитування:

78% – респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля корпорацій,

82% – зростання домогосподарств.

Це найвищі з 2015 року оцінки приросту кредитного портфеля населення, утім, окремі великі банки очікують певного погіршення його якості.

Як проводилось опитування

Банки прогнозують зростання ризиків: кредитного, процентного та ризику ліквідності у найближчих три місяці поточного року.

Опитування проводилося із 19 березня до 9 квітня 2021 року серед кредитних менеджерів 23 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 88%. Результати опитування зображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ, відмітив регулятор.