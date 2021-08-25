Українці все частіше відмовляються від готівки, – Нацбанк

У першому півріччі 2021 року майже 90% від загальної кількості операцій з платіжними картками становили безготівкові операції. Цей показник є на третину більшим, ніж на кінець 2020 року.

За сумою частка безготівкових операцій становила 60,6% від усіх операцій із картками. Торік за підсумками аналогічного періоду ці показники становили 86,1% та 55,1% відповідно.

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Загалом у січні – червні 2021 року проти першого півріччя 2020 року кількість безготівкових операцій із використанням карток збільшилася на 36%, а їхня сума – на 42%,

– зазначили у Нацбанку.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить, що у першій половині 2021 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало:

за кількістю – на розрахунки в торговельних мережах – 51%;

за сумою – на перекази з картки на картку – 43%.

Окрім цього, збільшились також середні чеки за цими операціями.



Безготівкові розрахунки з використанням платіжних терміналів / Інфографіка НБУ

У Національному банку України додали, що за рік інфраструктура для безготівкових розрахунків істотно розширилася. На 20% зросла кількість точок, які приймають платіжні карти – до 356 тисяч, якщо порівнювати з першим півріччям 2020 року.Майже на 20% за рік зросла мережа торгових pos-терміналів в Україні – до 406,4 тисячі (У першому півріччі 2020 року – 340,6 тисячі). З них близько 90% торговельних платіжних терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати.