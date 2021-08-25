За сумою частка безготівкових операцій становила 60,6% від усіх операцій із картками. Торік за підсумками аналогічного періоду ці показники становили 86,1% та 55,1% відповідно.
Читайте також Подарунок до Дня Незалежності: Україна отримала майже 3 мільярди доларів від МВФ
Загалом у січні – червні 2021 року проти першого півріччя 2020 року кількість безготівкових операцій із використанням карток збільшилася на 36%, а їхня сума – на 42%,
– зазначили у Нацбанку.
Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить, що у першій половині 2021 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало:
- за кількістю – на розрахунки в торговельних мережах – 51%;
- за сумою – на перекази з картки на картку – 43%.
Окрім цього, збільшились також середні чеки за цими операціями.
Безготівкові розрахунки з використанням платіжних терміналів / Інфографіка НБУ