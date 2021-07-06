Українці витратили більше, ніж встигли заробити від початку 2021 року: дані Держстату
6 липня 2021 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
Згідно з підрахунками Державної служби статистики, українці від початку 2021 року витратили майже на 100 мільярдів більше, ніж заробили. Найбільше населення витрачало на сегмент товарів та послуг.
Скільки заробили та витратили українці
За період з січня по березень 2021 року українці загалом заробили 983,6 мільярда гривень, а витратили 1,067 трильйони гривень.
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Головні джерела доходів українців від початку 2021 року
Згідно з аналітикою Держстату, основним джерелом доходу українців стала зарплата, що ставила 48,8%. Однак, приносили населенню гроші й інші джерела, а саме:
- зарплата – 475,7 мільярда гривень;
- соціальна допомога від держави – 340,6 мільярда гривень;
- дохід від власності, отриманий – 15,7 мільярда гривень.
На що витрачали гроші українці від початку 2021 року
Найбільше витратили українці на покупку різних товарів та оплату послуг, зокрема 96,5% від усіх витрат.
- Придбання товарів та послуг – 983,6 мільярда гривень.
- Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти – 107,2 мільярда гривень.
- Дохід від власності, сплачений – 11,1 мільярда гривень.