Скільки заробили та витратили українці

За період з січня по березень 2021 року українці загалом заробили 983,6 мільярда гривень, а витратили 1,067 трильйони гривень.

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Головні джерела доходів українців від початку 2021 року

Згідно з аналітикою Держстату, основним джерелом доходу українців стала зарплата, що ставила 48,8%. Однак, приносили населенню гроші й інші джерела, а саме:

зарплата – 475,7 мільярда гривень;

соціальна допомога від держави – 340,6 мільярда гривень;

дохід від власності, отриманий – 15,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, що розмір середньої зарплати українців зменшується вже другий місяць поспіль. У травні цього року вона становила 13 499 гривень, що на 44 гривні нижче, ніж у квітні. Найбільше заробляють кияни – 19 287 гривень, а найнижчі зарплати на Волині – 10 890 гривень.

На що витрачали гроші українці від початку 2021 року

Найбільше витратили українці на покупку різних товарів та оплату послуг, зокрема 96,5% від усіх витрат.