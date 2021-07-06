Скільки заробили та витратили українці
За період з січня по березень 2021 року українці загалом заробили 983,6 мільярда гривень, а витратили 1,067 трильйони гривень.
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Головні джерела доходів українців від початку 2021 року
Згідно з аналітикою Держстату, основним джерелом доходу українців стала зарплата, що ставила 48,8%. Однак, приносили населенню гроші й інші джерела, а саме:
- зарплата – 475,7 мільярда гривень;
- соціальна допомога від держави – 340,6 мільярда гривень;
- дохід від власності, отриманий – 15,7 мільярда гривень.
На що витрачали гроші українці від початку 2021 року
Найбільше витратили українці на покупку різних товарів та оплату послуг, зокрема 96,5% від усіх витрат.
- Придбання товарів та послуг – 983,6 мільярда гривень.
- Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти – 107,2 мільярда гривень.
- Дохід від власності, сплачений – 11,1 мільярда гривень.