Українці скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: свіже опитування

Лише 5% українців задоволені чинною економічною ситуацією в країні та вважають її хорошою. Тоді як понад половина наших співгромадян мають протилежну думку.

Про це свідчать результати свіжого дослідження Центру Разумкова. Згідно з його результатами, 60% опитаних оцінюють економічну ситуацію в Україні як "погану".

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Оцінка ситуації в економічній сфері

60% опитаних вважають, що чинна ситуація в Україні в економічному секторі є "дуже поганою" або "досить поганою";

5% – оцінили її як "добру" або "дуже добру";

32% – називають її "не поганою і не доброю".



Як українці оцінили економічне становище країни / Фото Центру Разумкова

Водночас навіть такий результат є кращим, ніж на початку цього року. До прикладу, наприкінці січня – на початку лютого 69% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 2% респондентів були задоволені.