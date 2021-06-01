Про це свідчать результати свіжого дослідження Центру Разумкова. Згідно з його результатами, 60% опитаних оцінюють економічну ситуацію в Україні як "погану".
Важливо Майже половина українців назвала добробут своєї родини поганим
Оцінка ситуації в економічній сфері
- 60% опитаних вважають, що чинна ситуація в Україні в економічному секторі є "дуже поганою" або "досить поганою";
- 5% – оцінили її як "добру" або "дуже добру";
- 32% – називають її "не поганою і не доброю".
Як українці оцінили економічне становище країни / Фото Центру Разумкова
Водночас навіть такий результат є кращим, ніж на початку цього року. До прикладу, наприкінці січня – на початку лютого 69% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 2% респондентів були задоволені.
Що відомо про опитування?Дослідження провела соцслужба Центр Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Загалом опитали 2 017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих територій.
Опитування проводилося за фінансової підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.