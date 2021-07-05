Українці проти продажу землі та політики Зеленського: опитування КМІС
Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, аби з'ясувати, чи підтримують українці продаж землі іноземцям та, як ставляться до дій президента України. Більш ніж половина населення вважає, що справи країни йдуть у неправильному напрямку.
Як ідуть справи в України
- 64% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку;
- 20% – оптимістично оцінюють напрямок руху справ;
- 16% – не змогли або відмовилися відповісти на запитання.
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Чи підтримують українці політику Зеленського
Також, згідно з опитуванням, українці скоріше негативно оцінюють діяльність президента України Володимира Зеленського.
- 52,7% – не схвалюють діяльність Зеленського;
- 34,1% – напроти схвалюють;
- 13,2% – не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
Закон про деолігархізацію
- 56,4%, тобто більшість українців вважає, що Закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів;
- 20,4% – вважають, що він напроти несе загрозу;
- 23,2% – не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
Продаж землі іноземцям
КМІС дізнався ставлення українців до референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі та до продажу землі іноземцям.
- 71,7% – підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі;
- 21% – не підтримують;
- 7,2% – не визначилися або відмовилися відповідати.
Чи підтримують українці заборону на продаж сільськогосподарської землі
- 65,2% – підтримують заборону на продаж землі;
- 21,8% – не підтримують;
- 6,5% – не взяли б участі у голосуванні, якби таке питання винесли на референдум;
- 6,4% – не визначилися або відмовилися відповідати.
Ставлення до референдуму стосовно заборони продажу сільськогосподарської землі й до продажу землі іноземцям / Скриншот інфографіки КМІС
Скільки українців підтримують продаж землі іноземцям
- 84,1% – не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям;
- 12,1% – підтримують продаж землі;
- 3,8% – не змогли або відмовилися відповідати.
Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року, відповідно до законопроєкту № 2178-10, в Україні запрацював ринок землі. Тепер українці вільно та легально можуть купувати й продавати землю сільськогосподарського призначення.
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Як проводилось опитування
КМІС проводив опитування методом особистого інтерв'ю з 22 по 29 червня 2021 року. Загалом було опитано 2 031 респондента віком від 18 років. Статистична похибка вибірки, з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5, не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.