Як ідуть справи в України

64% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку;

20% – оптимістично оцінюють напрямок руху справ;

16% – не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

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Чи підтримують українці політику Зеленського

Також, згідно з опитуванням, українці скоріше негативно оцінюють діяльність президента України Володимира Зеленського.

52,7% – не схвалюють діяльність Зеленського ;

; 34,1% – напроти схвалюють;

13,2% – не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Закон про деолігархізацію

56,4%, тобто більшість українців вважає, що Закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів;

20,4% – вважають, що він напроти несе загрозу;

23,2% – не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Зауважте, що 1 липня 2021 року законопроєкт №5600, котрий ще називають "антиахметівським" підтримало 264 народних депутатів у першому читанні.

Продаж землі іноземцям

КМІС дізнався ставлення українців до референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі та до продажу землі іноземцям.

71,7% – підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі;

21% – не підтримують;

7,2% – не визначилися або відмовилися відповідати.

Чи підтримують українці заборону на продаж сільськогосподарської землі

65,2% – підтримують заборону на продаж землі;

21,8% – не підтримують;

6,5% – не взяли б участі у голосуванні, якби таке питання винесли на референдум;

6,4% – не визначилися або відмовилися відповідати.

Тобто, серед опитаного населення, які взяли б участь у голосуванні, 74,9% підтримали б заборону.

Ставлення до референдуму стосовно заборони продажу сільськогосподарської землі й до продажу землі іноземцям / Скриншот інфографіки КМІС

Скільки українців підтримують продаж землі іноземцям

84,1% – не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям;

12,1% – підтримують продаж землі;

3,8% – не змогли або відмовилися відповідати.

Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року, відповідно до законопроєкту № 2178-10, в Україні запрацював ринок землі. Тепер українці вільно та легально можуть купувати й продавати землю сільськогосподарського призначення.

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Як проводилось опитування

КМІС проводив опитування методом особистого інтерв'ю з 22 по 29 червня 2021 року. Загалом було опитано 2 031 респондента віком від 18 років. Статистична похибка вибірки, з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5, не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.