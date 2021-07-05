Як ідуть справи в України
- 64% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку;
- 20% – оптимістично оцінюють напрямок руху справ;
- 16% – не змогли або відмовилися відповісти на запитання.
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Чи підтримують українці політику Зеленського
Також, згідно з опитуванням, українці скоріше негативно оцінюють діяльність президента України Володимира Зеленського.
- 52,7% – не схвалюють діяльність Зеленського;
- 34,1% – напроти схвалюють;
- 13,2% – не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
Закон про деолігархізацію
- 56,4%, тобто більшість українців вважає, що Закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів;
- 20,4% – вважають, що він напроти несе загрозу;
- 23,2% – не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
Продаж землі іноземцям
КМІС дізнався ставлення українців до референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі та до продажу землі іноземцям.
- 71,7% – підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі;
- 21% – не підтримують;
- 7,2% – не визначилися або відмовилися відповідати.
Чи підтримують українці заборону на продаж сільськогосподарської землі
- 65,2% – підтримують заборону на продаж землі;
- 21,8% – не підтримують;
- 6,5% – не взяли б участі у голосуванні, якби таке питання винесли на референдум;
- 6,4% – не визначилися або відмовилися відповідати.
Ставлення до референдуму стосовно заборони продажу сільськогосподарської землі й до продажу землі іноземцям / Скриншот інфографіки КМІС
Скільки українців підтримують продаж землі іноземцям
- 84,1% – не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям;
- 12,1% – підтримують продаж землі;
- 3,8% – не змогли або відмовилися відповідати.
Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року, відповідно до законопроєкту № 2178-10, в Україні запрацював ринок землі. Тепер українці вільно та легально можуть купувати й продавати землю сільськогосподарського призначення.
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Як проводилось опитування
КМІС проводив опитування методом особистого інтерв'ю з 22 по 29 червня 2021 року. Загалом було опитано 2 031 респондента віком від 18 років. Статистична похибка вибірки, з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5, не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.