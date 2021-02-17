Виплатили по 564 гривні: українцям компенсували гроші за здорожчання електроенергії

Джерело:Мінсоцполітики
В Україні з січня подорожчало світло для декількох категорій населення. Щоб підтримати людей, які найбільше постраждали від цього нововведення, уряд компенсував частину вартості електроенергії. Зокрема, Мінсоцполітики перерахувало кошти 571,6 тисячам споживачів.
Загальна сума компенсації за спожиту електроенергію склала 322 133,5 тисяч гривень. З цього виходить, що кожна сім'я в середньому отримала по 564 гривні. Це пов'язано зі зміною у тарифоутворенні та скасуванні пільгових умов для кількох категорій населення.
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Було достатньо швидко напрацьовано механізм запровадження компенсаційних виплат, коли оплата йде не домогосподарству, а постачальнику. Власне, цей механізм було впроваджено до кінця опалювального періоду, як короткостроковий алгоритм підтримки в період опалювального сезону,
– пояснив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Він додав, що система субсидій працює в штатному режимі. Близько 3 мільйонів домогосподарств отримують підтримку в рамках цієї програми по всій країні.Важливо! Система державних субсидій для малозабезпечених сімей передбачає оплату комунальних послуг у розмірі від 10 до 20% своїх доходів, решту компенсують з держбюджету.
Ціна на електроенергію у 2021 році / Інфографіка 24 каналу