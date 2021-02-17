В Україні з січня подорожчало світло для декількох категорій населення. Щоб підтримати людей, які найбільше постраждали від цього нововведення, уряд компенсував частину вартості електроенергії. Зокрема, Мінсоцполітики перерахувало кошти 571,6 тисячам споживачів.

Загальна сума компенсації за спожиту електроенергію склала 322 133,5 тисяч гривень. З цього виходить, що кожна сім'я в середньому отримала по 564 гривні. Це пов'язано зі зміною у тарифоутворенні та скасуванні пільгових умов для кількох категорій населення.

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Було достатньо швидко напрацьовано механізм запровадження компенсаційних виплат, коли оплата йде не домогосподарству, а постачальнику. Власне, цей механізм було впроваджено до кінця опалювального періоду, як короткостроковий алгоритм підтримки в період опалювального сезону,

– пояснив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Він додав, що система субсидій працює в штатному режимі. Близько 3 мільйонів домогосподарств отримують підтримку в рамках цієї програми по всій країні.

Важливо! Система державних субсидій для малозабезпечених сімей передбачає оплату комунальних послуг у розмірі від 10 до 20% своїх доходів, решту компенсують з держбюджету.

Хто отримав компенсацію

Мешканці багатоквартирних негазифікованих будинків , в яких відсутні або не функціонують системи центрального опалення і станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф;

, в яких відсутні або не функціонують системи центрального опалення і станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф; Мешканцям житлових будинків , обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у сільській місцевості теж). До списку входили будинки готельного типу, квартири та гуртожитки, які станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижену ціну або на знижений тариф.

, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у сільській місцевості теж). До списку входили будинки готельного типу, квартири та гуртожитки, які станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижену ціну або на знижений тариф. Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Як змінились тарифи

У січні Верховна Рада скасувала пільговий тариф по 90 копійок за перші 100 кіловат енергії.

Уряд запровадив новий тариф 1,68 гривні за кіловат-годину. Він буде діяти до 31 березня 2021 року.

Позбавили знижки на електрику жителів 30-кілометрових зон від АЕС – для них вартість зросла у 2,67 раза.

27 січня 2021 року Кабмін ухвалив рішення про часткову компенсацію за подорожчання електроенергії. На це виділять 1,4 мільярда гривень зі спеціального фонду держбюджету.

Ціна на електроенергію у 2021 році / Інфографіка 24 каналу