Українці можуть допомогти Європі подолати дефіцит робочої сили, – МВФ

Українці, які тікають від війни до західних країн, можуть стати позитивним фактором для Європи. Завдяки біженцям з України Європа може подолати дефіцит робочої сили.

Війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються

Про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер. За його словами, у середньостроковій перспективі в Європі не вистачатиме робочої сили.

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Допомогти подолати дефіцит робочої сили можуть українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період.

У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Що раніше це відбудеться, то краще. Однак дехто з біженців може залишитись на довгий період, і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачатиме робочої сили,

– сказав Каммер.

Представник МВФ розповів, що війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються. Серед причин – розміщення українських біженців.

Через це для таких країн був погіршений прогноз щодо економічного зростання. Однак це не стосується України, Росії, Білорусі та Туреччини,

"Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання у країнах Східної Європи на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках", – резюмував Каммер.

За даними ООН, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон. Найбільше людей виїхало до Польщі – 2,9 мільйона. Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.

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