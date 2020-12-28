Українці у листопаді отримували менше: якою була середня зарплата
Середня зарплата працівника в Україні у листопаді становила майже 12 тисяч гривень. Це на 1,5% менше, ніж у жовтні.
У листопаді середня зарплата була на рівні 11 987 гривень, а в жовтні – на 187 гривень більше. Про це повідомили у Держстаті.
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Проте, порівнючи з минулим роком, реальна зарплата у листопаді зросла на 8,1%, номінальна – на 12,2%.
- Найвищу зарплату отримували у Києві – 17 582 гривні;
- найнижчу – у Чернігівській області – 9 615 гривень.
- середня зарплата у регіонах становила від 10 до 11 тисяч гривень.
До слова, найбільше платять у сфері інформації та телекомунікації – 21 079 гривень, найменше – у сфері розміщень та харчування – 6 331 гривеню. У цій сфері зарплати за місяць впали на 9%.
Що відомо про середню зарплату в Україні
- У жовтні середня зарплата становила 12 174 гривень.
- Кабмін очікує, що номінальна середньомісячна зарплата 2021 року становитиме 13,6 тисячі гривень, а у 2022 році – 15,4 тисячі гривень.
- Крім цього, прогнозують, що рівень безробіття у 2021 році впаде і становитиме 9,2%.
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