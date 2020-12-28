Середня зарплата працівника в Україні у листопаді становила майже 12 тисяч гривень. Це на 1,5% менше, ніж у жовтні.

У листопаді середня зарплата була на рівні 11 987 гривень, а в жовтні – на 187 гривень більше. Про це повідомили у Держстаті.

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Проте, порівнючи з минулим роком, реальна зарплата у листопаді зросла на 8,1%, номінальна – на 12,2%.

Найвищу зарплату отримували у Києві – 17 582 гривні;

найнижчу – у Чернігівській області – 9 615 гривень.

середня зарплата у регіонах становила від 10 до 11 тисяч гривень.

До слова, найбільше платять у сфері інформації та телекомунікації – 21 079 гривень, найменше – у сфері розміщень та харчування – 6 331 гривеню. У цій сфері зарплати за місяць впали на 9%.

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