Українці у червоних зонах зможуть отримати фінансову допомогу від уряду

Громадяни та бізнес, які постраждали від посилення обмежувальних заходів, зможуть отримати так звані карантинні 8 тисяч гривень допомоги. Для цього потрібно буде зареєструватися у порталі "Дія".

Реєстрація буде доступна вже з наступного тижня. Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 7 квітня.

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Як сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на фінансову допомогу від уряду можуть претендувати ті, хто постраждав від посилення карантину, а саме:

працівники, які втратили роботу через карантин;

власники бізнесу, які зупинили роботу на час локдауну.

Шмигаль пояснив, що виплати здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в додатку "Дія". Напередодні Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон.

Під час січневого локдауну уряд вже виплачував "карантинні" 8 тисяч гривень українцям. Тоді допомогу від держави отримали 455 тисяч українців . За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць.

Згідно з даними Державної служби статистики України, рівень безробіття в Україні перевищив показник 10%.