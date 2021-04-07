Українці у червоних зонах зможуть отримати фінансову допомогу від уряду
Громадяни та бізнес, які постраждали від посилення обмежувальних заходів, зможуть отримати так звані карантинні 8 тисяч гривень допомоги. Для цього потрібно буде зареєструватися у порталі "Дія".
Джерело:24 канал
Реєстрація буде доступна вже з наступного тижня. Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 7 квітня.
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Як сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на фінансову допомогу від уряду можуть претендувати ті, хто постраждав від посилення карантину, а саме:
- працівники, які втратили роботу через карантин;
- власники бізнесу, які зупинили роботу на час локдауну.
Шмигаль пояснив, що виплати здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в додатку "Дія". Напередодні Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон.
Згідно з даними Державної служби статистики України, рівень безробіття в Україні перевищив показник 10%.
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