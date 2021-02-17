Всупереч не легкому 2020 року, обсяг українського IT експорту вперше продемонстрував зростання у 20,44% у порівнянні з 2019 роком. Асоціація ІТ України вже повідомила, що загальна сума експорту IT послуг перетнула позначку у більш ніж десяток мільярду доларів.

Експорт IT послуг

Згідно з аналітикою від незалежного експертно-аналітичного центру BRDO, вперше експорт українських IT послуг перевищив експорт транспортних послуг та мінеральних продуктів, які традиційно займали вищі позиції, становивши 5 мільярдів доларів.

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Асоціація "IT Ukraine" вже порахувала, що за період з 2016 року по 2020 рік загальна сума експорту IT послуг перетнула позначку у 16 мільярдів доларів.

Ріст IT-індустрії

Українська IT галузь у першому півріччі 2020 року відреагувала на глобальні економічні зміни сповільненням зростання з 30% до 24%, більшість клієнтів переглянули свої бізнес-процеси та оптимізували їх згідно з викликами, що спричинила пандемія.

На докризовий рівень вдалось повернутись завдяки:

відновленню попиту на глобальному ринку та

збереженню високої якості конкуренції ціни.

Станом на липень 2020 року вакансії в ІТ компаніях в Україні спромоглись повернутись на докризовий рівень та досягнули показника більше ніж п’ять тисяч відкритих вакансій, що продовжують нині зростати.

Думка аналітиків

Аналітики асоціації "IT Ukraine" вже встигли відзначити, що факторами, що спричиняють постійний ріст української IT-індустрії останніх декілька років є:

відсутність втручання держави,

регуляція ринку,

збереження вільного вибору контрактної моделі взаємодії компанії та IT-фахівців,

стабільно високий професійний рівень українських IT-фахівців.

До прикладу, у 2019 році експорт комп’ютерних послуг продемонстрував зростання на 30,2% у порівнянні з попереднім роком і склав 4,17 мільярда доларів.

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