Український експорт до Євросоюзу виріс у 1,5 раза
Джерело:Державна митна служба України
Експорт з України до країн Європейського Союзу зріс на 52%. До того ж на 40% зріс показник імпорту палива з ЄС.
Про це свідчать дані митниці за січень – серпень 2021 року. Цей часовий проміжок порівняли із відповідним періодом 2020 року.
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Експорт до країн ЄС зріс на 52%
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами за 8 місяців 2021 року склав 85,126 мільярда доларів. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року – 64,193 мільярда доларів).
За січень – серпень експорт склав 41,786 мільярда доларів, що на 36% більше, ніж торік. Саме до країн ЄС експорт з України зріс на 52%.
Як зріс експорт у 2021 році / Скриншот
Товарообіг з країнами ЄС зріс за 8 місяців на 38% до 34,816 мільярда доларів, зокрема експорт зріс на 52% до 16,789 мільярда доларів, імпорт на 28% до 18,027 мільярда доларів. Частка ЄС в експорті становить 40%, в імпорті – 42%.
Експорт продовольства склав 14,989 мільярда доларів, що на 10% більше в порівнянні з 2020 роком. Експорт металів зріс на 69% до 10,174 мільярда доларів.
Імпорт тим часом зріс на 30% – до 43,339 мільярда доларів. Збільшилося ввезення паливно-енергетичних товарів – на 40% до 7,402 мільярда доларів.Нагадаємо! За підсумками січня – квітня 2021 року Україна опинилась на четвертій позиції за рівнем експорту товарів сільськогосподарського виробництва в Євросоюз. Попереду опинилися Бразилія, США та Велика Британія.