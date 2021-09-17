Український експорт до Євросоюзу виріс у 1,5 раза

Про це свідчать дані митниці за січень – серпень 2021 року. Цей часовий проміжок порівняли із відповідним періодом 2020 року.

Тим часом Уряд планує у 2022 році набрати боргів на понад пів трильйона

Експорт до країн ЄС зріс на 52%

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами за 8 місяців 2021 року склав 85,126 мільярда доларів. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року – 64,193 мільярда доларів).

За січень – серпень експорт склав 41,786 мільярда доларів, що на 36% більше, ніж торік. Саме до країн ЄС експорт з України зріс на 52%.