На українській біржі почали торгуватись шість американських техногігантів

Українська фондова біржа ПФТС відкрила торгівлю акціями шести американським технологічним і фінансовим компаніям. Про що пресслужба біржі повідомила на сайті біржі.

Які компанії допущені до торгів на ПФТС

До торгів на українській біржі ПФТС тепер допущені акції таких компаній, як: Facebook, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix та AMD. Після розширення списку на ПФТС торгуються акціями 14 іноземних емітентів.

Вартість акції американських компаній

Facebook – 8 852 гривень за акцію.

Tesla – 21 556 гривень за акцію.

AMD – 2 302 гривень за акцію.

Microsoft – 7 509 гривень за акцію.

Інші іноземні компанії, що торгуються на біржі ПФТС

З 14 іноземних емітентів, що торгуються на українській біржі, окрім вище згаданих, також ще є цінні папери таких компаній, як: Apple, Biz Finance, Blackrock Fund Advisers, Equity Residential, Ferrexpro, MHP, State Street Global Advisors Trust Company, US Department of the Treasury.