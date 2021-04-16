На українській біржі почали торгуватись шість американських техногігантів

Джерело:Українська фондова біржа ПФТС
Українська фондова біржа ПФТС відкрила торгівлю акціями шести американським технологічним і фінансовим компаніям. Про що пресслужба біржі повідомила на сайті біржі.
До торгів на українській біржі ПФТС тепер допущені акції таких компаній, як: Facebook, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix та AMD. Після розширення списку на ПФТС торгуються акціями 14 іноземних емітентів.
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З 14 іноземних емітентів, що торгуються на українській біржі, окрім вище згаданих, також ще є цінні папери таких компаній, як: Apple, Biz Finance, Blackrock Fund Advisers, Equity Residential, Ferrexpro, MHP, State Street Global Advisors Trust Company, US Department of the Treasury.