На українській біржі почали торгуватись шість американських техногігантів
Українська фондова біржа ПФТС відкрила торгівлю акціями шести американським технологічним і фінансовим компаніям. Про що пресслужба біржі повідомила на сайті біржі.
Джерело:Українська фондова біржа ПФТС
Які компанії допущені до торгів на ПФТС
До торгів на українській біржі ПФТС тепер допущені акції таких компаній, як: Facebook, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix та AMD. Після розширення списку на ПФТС торгуються акціями 14 іноземних емітентів.
Читайте також Вартість захисних активів падає: чому зараз мегавигідно інвестувати в золото
Вартість акції американських компаній
- Facebook – 8 852 гривень за акцію.
- Tesla – 21 556 гривень за акцію.
- AMD – 2 302 гривень за акцію.
- Microsoft – 7 509 гривень за акцію.
Інші іноземні компанії, що торгуються на біржі ПФТС
З 14 іноземних емітентів, що торгуються на українській біржі, окрім вище згаданих, також ще є цінні папери таких компаній, як: Apple, Biz Finance, Blackrock Fund Advisers, Equity Residential, Ferrexpro, MHP, State Street Global Advisors Trust Company, US Department of the Treasury.
Що відомо про біржу ПФТСПФТС – біржа цінних паперів України, яка функціонує з 1997 року. Учасниками є 61 компанія. За три квартали минулого року обсяг торгів на ПФТС склав майже 78 мільярдів гривень, 94% з них припало на операції з ОВДП.
Поділитися новиною