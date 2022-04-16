Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає 24 канал.

Зверніть увагу З криптовалютою на "ти": як українцю почати інвестувати

Російські компанії працюють в Україні

Близько 7 тисяч компаній мають білоруську або російську реєстрації або власника із ворожих країн. Нацполіція здійснює фінансовий контроль щодо цих компаній.

Ми впровадили додаткові рекомендації спільно з Національним банком з метою аналізу тих транзакцій і контрактів, які передбачають виведення валютних коштів на територію Росії,

– зазначив Єнін.

Пов'язані з Росією компанії, які працюють в Україні, водночас сплачують податки до російського бюджету. А це фінансування війни проти України. Тож правоохоронці ретельно відстежують їхню діяльність.

Тому вони спільно із НБУ рекомендують комерційним банкам заморозити 200 мільярдів гривень. Важливо, щоб компанії не встигли вивести їх у Росію.

Як росіяни працюють в Україні

Компанії, пов'язані з Росією і Білоруссю, отримали 198 мільярдів гривень доходу в Україні у 2020 році.

Майже 200 тисяч гектарів української землі використовують агровиробники, що мають прямий зв’язок з Росією та Білоруссю. Найбільше їх у Миколаївській області.

Важливо – коли будуть найважчі часи для української економіки: дивіться відео