На українських заправках зникнуть черги, – Свириденко про дефіцит пального

Через війну в Україні виник дефіцит пального. Але вже найближчим часом обсяг поставок з Польщі можуть суттєво збільшити.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками польсько-українського енергетичного форуму у Варшаві.

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Після того, як ворог планомірно атакував паливну інфраструктуру нашої країни, знищивши Кременчуцький НПЗ та низку великих нафтобаз, питання постачання пального набуло оперативного та предметного вирішення. Юлія Свириденко Віцепрем'єр-міністерка економіки України

Поставки зростуть

Польща здатна забезпечити надходження понад 200 тисяч тонн пального щомісяця до України. А у квітні цей обсяг склав всього 60 тисяч тонн.

На форумі зустрілися представники польського та українського бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою. Разом вони напрацювали рішення, які дозволять збільшити об'єми поставок найближчим часом, переконує Свириденко.

Важливо, що йдеться не про те, щоб Польща постачала нам своє пальне, а була великим транзитером для нас. Так, очікують, що пальне надходитиме від:

США;

регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА);

Німеччини;

скандинавських країн;

балтійських країн.

При цьому його доставлятимуть комбінованими видами транспорту та завозитимуть до України через польський кордон.



Польсько-український енергетичний форум / Фото з фейсбуку Юлії Свириденко

Перші домовленості

Україна вже отримала підтвердження від однієї з провідних польських компаній PERN SA щодо додаткових потужностей. А також синхронізувала графіки українських та польських залізниць, щоб постачати пальне ефективніше та швидше.

Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги,

– запевнила Свириденко.

Дефіцит пального: коротко

Україна була змушена переорієнтуватися повністю на західний ринок пального з сухопутними шляхами постачання.

Погіршили ситуацію обстріли Кременчуцького нафтопереробного заводу та десятків нафтобаз в Україні.

Також нафтотрейдери не завозили пальне, оскільки через держрегулювання собівартість була вищою за дозволену роздрібну ціну. Та й були проблеми із логістикою з Європи.

Через це великі мережі АЗС ввели обмеження по обсягу пального, яке можна заправити в один бак.

Згодом уряд збільшив граничні ціни на пальне. Наразі шукають логістичні рішення, як збільшити обсяги поставок.

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