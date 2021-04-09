Інвестиційний банк JP Morgan помістив Україну і Єгипет в список Index Watch Positive для можливого включення в індекси J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI–EM), після стійкого поліпшення ліквідності й доступу іноземних інвесторів до внутрішніх ринків державних облігацій.

Індекс банку J.P. Morgan

Банк J.P. Morgan повідомив, що оновлення Watch буде надано в найближчі шість місяців, щоб додатково вказати їх потенційний статус в індексі. Також у повідомленні зазначається, що частка України в найбільш значущому рейтингу серії GBI-EM Global Diversified (GBI-EM GD) може скласти близько 0,12%

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Чому для України важливі індекси J.P. Morgan

Банк J.P. Morgan зазначив, що випуск ОВДП на термін від 3 до 5 років може допомогти Україні збільшити свою частку в індексах, оскільки більш довгі папери непопулярні у внутрішніх учасників, а без них складно створити ліквідний ринок. Саме тому для української економіки важливе потрапляння в список Index Watch Positive для включення в індекси J.P. Morgan.

ОВДП

Поки розглядається можливість включення в індекси лише одного випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) – паперів із погашенням в лютому 2025 року (ISIN: UA4000204150), випущених на номінальну суму 41,08 мільярда гривень (еквівалент 1,468 мільярда доларів) з поточною ринковою вартістю 46,475 мільярда і прибутковістю 12,35%.

Оскільки лише він відповідає критеріям мінімальної непогашеної суми від 1 мільярда доларів і терміну погашення від 2,5 років. Україна також буде розглядатися для включення у "вузькі" індекси GBI-EM, в які входять папери без нормативних або податкових перешкод.

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість ОВДП становить 1000 гривень, також може бути визначена в іноземній валюті, відзначає Мінфін.

Уточнюється, що частка України в JESG GBI-EM може скласти також 0,12%, GBI-EM Div – 0,22% і GBI-AGG Div. – 0,02%. J.P. Morgan вказує, що включення високоприбуткових облігацій Єгипту та України збільшить ставку індексу GBI-EM GD з 4,99% до 5,07%.

Зусилля України

Інвестиційний банк-гігант J.P. Morgan зауважив й те, що Україна докладає постійних зусиль для підвищення ліквідності на внутрішньому ринку держоблігацій і прихильної побудови еталонної (benchmark) кривої прибутковості шляхом концентрації випусків на користь еталонних облігацій.

Окрім цього, уряд також прийняв постанову про розширення кола первинних дилерів, який раніше був обмежений тільки банками. Частка нерезидентів у результаті цих та інших зусиль на ринку ОВДП зросла з 1%, або 0,2 мільярда доларів до 11,4%, або 3,6 мільярда доларів.