Українські держбанки вийдуть на біржу для приватизації: які переваги та недоліки

Українські державні банки будуть виходити на Лондонську фондову біржу. Це стане першим кроком на шляху до їхньої приватизації. Після цього частка держави у банківському секторі має зменшитись.

Про це заявив голова Нацбанку України Кирило Шевченко після свого робочого візиту до Лондону. Водночас аналітики запевнили, що вихід державних банків на IPO, тобто на фондову біржу, не є чимось новим.

До теми Під час пандемії капітал США виріс на 19 трильйонів доларів: хто заробив найбільше

Більшість країн вивели свої банки на біржі вже досить давно, наприкінці 1980-х – початку 1990-х років. Трейдер групи ICU Віталій Сівач зазначив, що IPO в банківському секторі зараз – доволі рідкісне явище.

Одним винятком є Китай, який провів успішні IPO своїх державних банків. Однак це було років 10-15 назад. Це більше показово для країн, які розвиваються,

– зауважив Сівач.

Україна у банківському секторі

Присутність держави у банківському секторі почала активно зростати з початком кризи у 2015 році – і досягла 50%. Це відбулось внаслідок націоналізації "Приватбанку".

Про продаж держбанків в уряді почали говорити ще у 2016 році. Однак лише у 2020 році Кабмін ухвалив нову стратегію, яка передбачає, що до 2025 року частка ринку державних банків з поточних понад 50% має знизитись до 25%. Водночас в Європі в середньому ця цифра складає 6 – 8%.

"Якщо ми подивимось до наших найближчих сусідів, це країни центрально-східної Європи, в Чехії частка держави в банківському секторі всього 0,9%, в Угорщині – 10,5%. Словаччина – це 0,5%. Вирізняється Польща, там 33% належить державі. Якщо ми знизимо частку держави до 25%, це вже відповідно буде великим плюсом", – пояснила головна економістка Офісу ефективного регулювання Юлія Корнєєва.

Негативні наслідки

Велика доля держави у банківському секторі несе за собою низку негативних наслідків.

Збільшення ймовірності корупції.

Політичний тиск.

Кредитування інших державних підприємств, які вже давно є збитковими.

В розвинутих країнах державні банки здебільшого приватизовані. В цьому мають бути зацікавлені і клієнти. На простих вкладників приватизація держбанку не вплине. Навпаки – має покращитись якість обслуговування та розпочатись запровадження нових технологій.

Варто прочитати Ціни на газ в Європі зросли: чому спекотна погода вплинула на вартість

"Коли державний банк виводиться на IPO, це означає, що акціонери, які куплять ці акції, на рівних правах з державою, яка володіє іншою частиною цього банку. Щоб ці рівні права були забезпечені, потрібна система корпоративного управління", – зауважив керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.

Наразі приватизація державних банків проходить повільно. Експерти впевнені, що причиною є низка факторів. Зокрема, складна бюрократична процедура та опір зі сторони впливових груп, які можуть втратити свої джерела доходів.