Про це заявив голова Нацбанку України Кирило Шевченко після свого робочого візиту до Лондону. Водночас аналітики запевнили, що вихід державних банків на IPO, тобто на фондову біржу, не є чимось новим.

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Більшість країн вивели свої банки на біржі вже досить давно, наприкінці 1980-х – початку 1990-х років. Трейдер групи ICU Віталій Сівач зазначив, що IPO в банківському секторі зараз – доволі рідкісне явище.

Одним винятком є Китай, який провів успішні IPO своїх державних банків. Однак це було років 10-15 назад. Це більше показово для країн, які розвиваються,

– зауважив Сівач.

Україна у банківському секторі

Присутність держави у банківському секторі почала активно зростати з початком кризи у 2015 році – і досягла 50%. Це відбулось внаслідок націоналізації "Приватбанку".

Про продаж держбанків в уряді почали говорити ще у 2016 році. Однак лише у 2020 році Кабмін ухвалив нову стратегію, яка передбачає, що до 2025 року частка ринку державних банків з поточних понад 50% має знизитись до 25%. Водночас в Європі в середньому ця цифра складає 6 – 8%.

"Якщо ми подивимось до наших найближчих сусідів, це країни центрально-східної Європи, в Чехії частка держави в банківському секторі всього 0,9%, в Угорщині – 10,5%. Словаччина – це 0,5%. Вирізняється Польща, там 33% належить державі. Якщо ми знизимо частку держави до 25%, це вже відповідно буде великим плюсом", – пояснила головна економістка Офісу ефективного регулювання Юлія Корнєєва.

Негативні наслідки

Велика доля держави у банківському секторі несе за собою низку негативних наслідків.

Збільшення ймовірності корупції.

Політичний тиск.

Кредитування інших державних підприємств, які вже давно є збитковими.

В розвинутих країнах державні банки здебільшого приватизовані. В цьому мають бути зацікавлені і клієнти. На простих вкладників приватизація держбанку не вплине. Навпаки – має покращитись якість обслуговування та розпочатись запровадження нових технологій.

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"Коли державний банк виводиться на IPO, це означає, що акціонери, які куплять ці акції, на рівних правах з державою, яка володіє іншою частиною цього банку. Щоб ці рівні права були забезпечені, потрібна система корпоративного управління", – зауважив керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.

Наразі приватизація державних банків проходить повільно. Експерти впевнені, що причиною є низка факторів. Зокрема, складна бюрократична процедура та опір зі сторони впливових груп, які можуть втратити свої джерела доходів.