Минулого року прибуток за 9 місяців сягнув всього 37,6 мільярда гривень. Цьогоріч він зріс на 37%.

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Що відомо про рекордний прибуток банків

Рентабельність капіталу сектору зросла до 32%, а торік була 24%. Цьому сприяло скорочення відрахувань до резервів. Вони знизилися на понад 60%, за кредитами – вполовину, та повернулися до докризового рівня.

Банки збільшили чисті процентні та комісійні доходи. Зокрема, на 35% та 28%. Це вдалось зробити завдяки низькій вартості ресурсів, активізації кредитування та зростанню обсягів безготівкових операцій.

Операційні доходи покрили витрати із запасом. Відтак станом на 1 жовтня із 71 платоспроможних банків 64 були прибутковими. Вони отримали чистий прибуток розміром 51,7 мільярда гривень. Це перекрило збитки 7 банків – 0,3 мільярда.

Який банк був найприбутковіший

Раніше повідомляли про 30 мільярдів прибутку банків за перше півріччя 2021 року. До ТОП-5 банків з найвищим прибутком увійшов лише один державний Приватбанк. Він, до речі, й був найприбутковіший.

Решта – банки іноземних груп, або з приватним капіталом. Наприклад, Райффайзен Банк, Сбербанк, ПУМБ, Універсал банк.